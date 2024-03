Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Donnerstagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 95,89 CHF.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 95,89 CHF zu. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 96,24 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,81 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 676.146 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,85 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.02.2024 (91,01 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 5,09 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,30 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

