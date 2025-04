Fokus auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag mit Aufschlag

14.04.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 85,56 CHF nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,7 Prozent auf 85,56 CHF. Bei 85,99 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,98 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 849.747 Nestlé-Aktien. Am 08.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 98,62 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,26 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,89 Prozent. Nachdem im Jahr 2024 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,09 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,89 CHF je Nestlé-Aktie aus. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Nestlé dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie mit Plus: Nestlé bedauert unzulässige Behandlung von Mineralwasser SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen Börse Zürich: SMI am Freitagnachmittag unter Druck

