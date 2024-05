Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,3 Prozent auf 94,72 CHF ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 94,72 CHF ab. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 94,68 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 95,02 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125.516 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,86 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,32 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,52 CHF. Dieser Wert wurde am 25.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

In der Nestlé-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,97 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

