Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag freundlich

14.07.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 105,64 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 105,64 CHF zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 105,66 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,28 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 135.133 Nestlé-Aktien. Am 30.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,70 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 12,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 121,27 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,96 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

