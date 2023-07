Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 105,26 CHF.

Um 11:46 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 105,26 CHF. Bei 105,90 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 105,28 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 587.821 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 118,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,96 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

