Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 105,14 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 105,14 CHF an der Tafel. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,90 CHF an. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 105,06 CHF. Mit einem Wert von 105,28 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.022.279 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 12,90 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 1,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,96 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

