Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 104,26 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 104,26 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 104,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 307.112 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,56 CHF) erklomm das Papier am 23.08.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,76 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,81 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 119,64 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,93 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verdient

Nestlé-Aktie: Was Analysten von Nestlé erwarten