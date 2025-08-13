DAX24.286 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1693 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
So entwickelt sich Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

14.08.25 12:07 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 72,27 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,38 CHF 0,19 CHF 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 72,27 CHF zu. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,30 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,14 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 317.753 Nestlé-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 CHF) erklomm das Papier am 24.03.2025. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 21,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 3,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,31 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor einem Jahr verloren

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren eingebracht

Nestlé-Aktie dreht ins Plus Schweiz von neuen US-Zöllen betroffen - Nestlé beruhigt

mehr Analysen