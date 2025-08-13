Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag auf rotem Terrain

Nestlé im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 71,95 CHF.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 71,95 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 71,80 CHF. Bei 72,14 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 628.253 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,48 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,85 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,31 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 12.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Nestlé die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,32 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

