Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteuert sich am Donnerstagvormittag

14.09.23 09:24 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 104,44 CHF nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 104,44 CHF. Bei 104,80 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 60.545 Nestlé-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 11,87 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 102,78 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,59 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 120,50 CHF. Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren. Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,90 CHF je Nestlé-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé gekostet Nestlé-Aktie freundlich: JPMorgan belässt Einstufung für Nestlé auf 'Overweight' Nestlé-Aktie höher: Nestlé übernimmt Mehrheit an Schokoladenmarke Kopenhagen

