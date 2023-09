Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Nestlé im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 104,30 CHF.

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 104,30 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 104,80 CHF an. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 104,22 CHF. Bei 104,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 397.382 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 10,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 1,46 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 120,50 CHF an.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2023 wird am 22.02.2024 erwartet. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,90 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé gekostet

Nestlé-Aktie freundlich: JPMorgan belässt Einstufung für Nestlé auf 'Overweight'

Nestlé-Aktie höher: Nestlé übernimmt Mehrheit an Schokoladenmarke Kopenhagen