Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 104,38 CHF.

Bei der Nestlé-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 104,38 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 104,80 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 104,04 CHF nach. Bei 104,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 883.838 Stück gehandelt.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 102,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 1,53 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 120,50 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,90 CHF im Jahr 2023 aus.

