Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag kaum bewegt

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 98,84 CHF an der Tafel.

Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 98,84 CHF. Bei 99,18 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 98,70 CHF. Bei 99,18 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 278.807 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 117,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem Umsatz von 22.238,00 CHF, gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,85 CHF je Aktie aus.

