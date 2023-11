Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

14.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 99,15 CHF nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 99,15 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 99,31 CHF. Bei 99,18 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 699.887 Nestlé-Aktien den Besitzer. Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 2,08 Prozent wieder erreichen. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 117,73 CHF angegeben. Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,85 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SLI zum Ende des Montagshandels steigen SMI aktuell: SMI schlussendlich freundlich Handel in Zürich: SPI klettert zum Ende des Montagshandels

