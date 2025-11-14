Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Freitagnachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 80,22 CHF.
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 80,22 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 80,13 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,87 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.002.577 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 14,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.2025
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
