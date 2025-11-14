DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,49 +2,2%Gold4.103 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Freitagnachmittag ins Minus

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 80,22 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,31 CHF -0,78 CHF -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 80,22 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 80,13 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,87 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.002.577 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 14,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,67 CHF an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren gekostet

So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen