Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 97,90 CHF.

Um 11:48 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,90 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 98,48 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,84 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 414.904 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 16,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2023 auf bis zu 96,12 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,82 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 113,36 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,84 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Freitagshandels Gewinne

Optimismus in Zürich: SPI steigt schlussendlich

Gute Stimmung in Zürich: SMI klettert zum Handelsende