Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,53 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 97,53 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 97,51 CHF. Mit einem Wert von 97,84 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 727.141 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 19,80 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2023 bei 96,12 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 1,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 113,36 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,84 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

