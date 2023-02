Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Das Papier von Nestlé gab in der SWX-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 110,90 CHF abwärts. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,64 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,76 CHF. Über SWX wurden im bisherigen Handelsverlauf 112.794 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2022 auf bis zu 127,12 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 7,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 21.04.2022 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 21.089,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.089,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Nestlé am 16.02.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,78 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com