Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Nestlé-Aktie stand in der SWX-Sitzung um 04:07:10 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 110,54 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 110,50 CHF. Bei 110,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.111.752 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,12 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 103,42 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 6,88 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,33 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 21.04.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 21.089,00 CHF gegenüber 21.089,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 16.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2022 4,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

