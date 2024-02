Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 97,17 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 97,29 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,08 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 78.950 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 20,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,42 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 2,83 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,95 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 113,36 CHF an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,08 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

