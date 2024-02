Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 97,43 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 97,43 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,53 CHF. Bei 97,08 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 392.908 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 116,84 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 19,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 94,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 3,09 Prozent sinken.

Nach 2,95 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 113,36 CHF aus.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,08 CHF im Jahr 2024 aus.

