Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé macht am Nachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Das Papier von Nestlé legte um 15:51 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 98,26 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 98,29 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,08 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 913.007 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 4,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 2,95 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 113,36 CHF angegeben.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

