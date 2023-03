Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag ohne große Veränderung

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 107,18 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Nestlé-Aktie bei 107,48 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 105,68 CHF. Mit einem Wert von 107,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.913.831 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 127,12 CHF an. Gewinne von 15,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,42 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,64 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,00 CHF aus.

Am 21.04.2022 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem Umsatz von 21.089,00 CHF, gegenüber 21.089,00 CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,03 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

