Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 95,97 CHF zu.

Das Papier von Nestlé konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 95,97 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 96,29 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,29 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4.685.689 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 91,01 CHF fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 5,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 110,30 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

