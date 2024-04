Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 93,12 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr bei 93,12 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 93,68 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 92,62 CHF. Bei 93,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 962.349 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,84 CHF) erklomm das Papier am 26.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,01 CHF ab. Abschläge von 2,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,59 CHF.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 CHF fest.

