Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 85,52 CHF.

Um 09:07 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 85,52 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 85,41 CHF. Mit einem Wert von 85,59 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 174.993 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 20.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF. Mit Abgaben von 14,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,05 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,89 CHF an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 CHF je Aktie.

