Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

15.04.25 12:06 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 85,79 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 85,79 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 85,28 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,59 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 953.433 Nestlé-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2024 bei 98,62 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 15,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2024 mit 3,05 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,09 CHF je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,89 CHF. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,54 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie mit Plus: Nestlé bedauert unzulässige Behandlung von Mineralwasser SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen Börse Zürich: SMI am Freitagnachmittag unter Druck

