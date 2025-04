Aktienkurs aktuell

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Nestlé

15.04.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 85,66 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 85,66 CHF ab. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 85,28 CHF. Bei 85,59 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.769.341 Stück. Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 98,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2024 bei 72,82 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 14,99 Prozent wieder erreichen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,09 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,89 CHF. Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren. Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,54 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Nestlé-Aktie mit Plus: Nestlé bedauert unzulässige Behandlung von Mineralwasser SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nestlé von vor 5 Jahren angefallen Börse Zürich: SMI am Freitagnachmittag unter Druck

