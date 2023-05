Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé reagiert am Montagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Nestlé 115,56 EUR

Um 11:48 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 115,80 CHF. Bei 115,80 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 115,18 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 393.988 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,10 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.05.2022 erreicht. Gewinne von 7,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 103,42 CHF. Mit Abgaben von 10,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,46 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,97 CHF je Aktie belaufen.

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

Nestlé-Aktie positiv: Nestlé verkauft mehr als erwartet - Erholung

