Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,30 CHF ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 94,30 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 94,06 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94,58 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 611.688 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 115,08 CHF erreichte der Titel am 17.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 22,04 Prozent wieder erreichen. Am 25.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,52 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 5,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,17 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,73 CHF an.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

