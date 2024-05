Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit Kursplus

So bewegt sich Nestlé

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 95,08 CHF.

Um 15:52 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 95,08 CHF zu. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,10 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94,58 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.308.414 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.05.2023 markierte das Papier bei 115,08 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 21,03 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,85 Prozent.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,73 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

