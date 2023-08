Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag schwächer

Kurs der Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 104,16 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 104,16 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 104,02 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 61.009 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 117,56 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,71 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 119,64 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,93 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

