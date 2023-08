Fokus auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kursabschlägen

15.08.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 103,30 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 103,30 CHF abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 103,22 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 562.821 Nestlé-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2022 bei 117,56 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei einem Wert von 103,22 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 0,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,64 CHF. Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,93 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verdient Nestlé-Aktie: Was Analysten von Nestlé erwarten

