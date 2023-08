Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagnachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 103,26 CHF abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 103,26 CHF ab. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 102,86 CHF. Bei 104,30 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.046.634 Stück gehandelt.

Am 23.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 117,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2023 (102,86 CHF). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 0,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,64 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,93 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verdient

Nestlé-Aktie: Was Analysten von Nestlé erwarten