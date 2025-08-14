Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag in Grün

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 72,33 CHF.

Das Papier von Nestlé legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 72,33 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 72,46 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 72,34 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 171.782 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 21,14 Prozent niedriger. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,05 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

