Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Plus

15.08.25 12:06 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag im Plus

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 72,33 CHF nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
72,46 CHF 0,39 CHF 0,54%
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 72,33 CHF zu. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 72,63 CHF. Bei 72,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 405.543 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,90 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 12.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen