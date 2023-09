Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé reagiert am Mittag positiv

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Nestlé abgeworfen

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé verloren

'Shrinkflation' Shame!: French Supermarket Carrefour Targets PepsiCo, Unilever and Others By Issuing Price Alerts

Best Dividend Stocks: Coca-Cola vs. Procter & Gamble

Is Coca-Cola Stock a Buy Now?

Is Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?

Freundlicher Handel: SPI am Donnerstagnachmittag im Plus

S&P 500-Papier Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Monster Beverage abgeworfen

Better Stock Buy: Coca-Cola vs. Procter & Gamble

Heute im Fokus

intel startet Partnerschaft mit Hochschule Merseburg. Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken. Gebremstes Umsatzwachstum bei H&M. Lenzing mit Gewinnwarnung für 2023. UBS-Chef Ermotti will bis mindestens Ende 2026 im Amt bleiben. BMW-Tochter Rolls Royce will bis 2030 voll elektrisch werden. Volkswagen mit Absatzplus im August. Apples iPhone 12 wird in Frankreich nach Rückrufdrohung aktualisiert.