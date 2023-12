Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Freitagvormittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 97,34 CHF.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 97,34 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 97,32 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,81 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.646.674 Nestlé-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,09 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 114,58 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.02.2025 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,85 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

