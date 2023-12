Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 97,59 CHF.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 97,59 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 96,89 CHF ein. Bei 97,81 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.330.917 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 16,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 96,89 CHF fiel das Papier am 15.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 0,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,58 CHF an.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,85 CHF je Nestlé-Aktie.

