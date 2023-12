Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag fester

Kurs der Nestlé

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 98,08 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 98,08 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,10 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,81 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3.214.474 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 116,84 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,89 CHF. Dieser Wert wurde am 15.12.2023 erreicht. Mit Abgaben von 1,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 114,58 CHF an.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,85 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

