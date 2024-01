Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 97,34 CHF zu.

Um 09:06 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 97,34 CHF nach oben. Der Kurs der Nestlé-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 97,35 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,18 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.992 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,84 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 96,12 CHF fiel das Papier am 20.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,36 CHF an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Aktie aus.

