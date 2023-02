Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Donnerstagmittag nach

Die Nestlé-Aktie notierte im SWX-Handel um 12:07:14 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 109,52 CHF. Das Tagestief markierte die Nestlé-Aktie bei 109,44 CHF. Bei 110,02 CHF startete der Titel in den SWX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 967.565 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 29.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,12 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,85 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 103,42 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 5,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,00 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 21.04.2022 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 21.089,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.089,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com