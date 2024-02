Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit Kurseinbußen

16.02.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 97,70 CHF ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 97,70 CHF. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,06 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 98,28 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 991.500 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 19,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 94,42 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,36 Prozent. Im Jahr 2022 erhielten Nestlé-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,95 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,07 CHF. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,36 CHF für die Nestlé-Aktie. Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,08 CHF je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsende mit Gewinnen Donnerstagshandel in Zürich: SMI schlussendlich freundlich Optimismus in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus

