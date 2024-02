Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Nestlé

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,8 Prozent auf 97,34 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 97,34 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 97,06 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,28 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.484.034 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,42 CHF am 25.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 3,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nestlé seine Aktionäre 2022 mit 2,95 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 CHF je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 113,36 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Nestlé die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,08 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

