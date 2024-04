Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 92,42 CHF.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel bei 92,42 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 92,78 CHF. Bei 92,38 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 92,64 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 133.078 Aktien.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,42 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 91,01 CHF fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 1,53 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freundlicher Handel: SLI verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel: SMI beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

SPI-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SPI