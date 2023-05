Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Nestlé 114,92 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 114,62 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,94 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 457.653 Nestlé-Aktien.

Bei 124,10 CHF erreichte der Titel am 18.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 9,77 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,46 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,97 CHF je Aktie.

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

Nestlé-Aktie positiv: Nestlé verkauft mehr als erwartet - Erholung

