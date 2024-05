Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 95,14 CHF ab.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 95,14 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 95,02 CHF ein. Bei 95,22 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 95.589 Nestlé-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,48 CHF. Dieser Kurs wurde am 18.05.2023 erreicht. Gewinne von 20,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 89,52 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 6,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,73 CHF.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 CHF je Nestlé-Aktie.

