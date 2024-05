Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gibt am Mittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 95,38 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 95,38 CHF ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 95,02 CHF. Bei 95,22 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 584.063 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 114,48 CHF. Gewinne von 20,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.04.2024 bei 89,52 CHF. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 6,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,73 CHF an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

SPI aktuell: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen