Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 109,02 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 109,16 CHF. Bei 107,06 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.721.916 Stück gehandelt.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 118,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 8,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,83 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,97 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com