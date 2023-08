Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zeigt sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 103,16 CHF nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 103,16 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 103,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.438 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 117,56 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 13,96 Prozent zulegen. Bei 102,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 15.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 0,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,64 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,93 CHF im Jahr 2023 aus.

